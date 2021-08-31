وطنية
احتجاجات على العثماني
كان محاطا بحراسه الأمنيين لضمان حمايته في جولته الانتخابية احتج عدد من الناخبين على سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، الذي قام بجولة انتخابية بدائرته بحي المحيط بالرباط رفقة مرشحين معه، بينهم لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، أول أمس (الأحد). واحتج التجار على القرار الحكومي الرامي إلىأكمل القراءة »
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