الرياضة
الجيش يحرج زامبيا أمام نجومه
سليم يشرع في العلاج الطبيعي ومشاركته في مباراتي فابلز البنيني مستبعدة أحرج الجيش الملكي منتخب زامبيا، أول أمس (الأحد)، عندما هزمه بهدف لصفر في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما بالملحق التابع للملعب الكبير بمراكش، ضمن استعدادات الأول للدور التمهيدي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، والثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائياتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا