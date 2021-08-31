حوادث
اعتقال متهمين بقتل معاق ببولمان
اعتقلت مصالح الدرك ببولمان، 3 أشخاص يشتبه في قتلهم خمسينيا عثر عليه في حالة صحية حرجة على قارعة الطريق بين بولمان وكيكو قبل وفاته بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بعد نحو 5 أيام من نقله إليه، وتشييع جثمانه السبت الماضي بمسقط رأسه بعد تشريح جثته. واستمعت للمتهمين فيأكمل القراءة »
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