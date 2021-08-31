الرياضة
30 لاعبا في تجمع لمنتخب الفتيان
وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الدعوة إلى 30 لاعبا، للدخول في تجمع إعدادي إلى غاية الجمعة المقبل، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. واكتفت جامعة الكرة باستدعاء اللاعبين الممارسين بالبطولة الوطنية، بالنظر إلى تزامن الفترة مع بداية الموسم الرياضي في جميع الدول الأوربية، الشيء الذي دفعها إلى الاكتفاءأكمل القراءة »
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