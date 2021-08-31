وطنية
“صقور” الانتخابات جاثمة بتاونات
عادت “صقور” الانتخابات التشريعية للواجهة طمعا في الحصول على 6 مقاعد برلمانية موزعة مناصفة بين دائرتي إقليم تاونات، ما تكشفه اللوائح المتنافسة الحاوية نسبة مهمة من وجوه انتخابية مألوفة بعضها عاد بعد غياب طويل، وأخرى جاثمة متشبثة بالمقعد، رغم ضعف الحصيلة أو غيابها. 6 برلمانيين عادوا للمنافسة على رأس لوائحأكمل القراءة »
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