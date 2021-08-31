الصباح الفني
“بلادي يا بلاد الخير” جديد الزرهوني
أغنية وطنية بأنغام شعبية لنجم العيطة الحصباوية أطلق، أخيرا الفنان جمال الدين الزرهوني أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بلادي يا بلاد الخير”، التي تنضاف إلى ريبرتواره الغنائي، بمجموعة من الأعمال الفنية على إيقاعات فن العيطة. وقال الفنان الزرهوني ل”الصباح” إنه سعيد بتقديم هذا العمل، الذي يتناول موضوعا ذا طابع وطني، إذأكمل القراءة »
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