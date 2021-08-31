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الشريـك فـي الخيانـة… تمييـز فـي المتابعـات
لبس في القانون والتنازل يعفي الشريك المتزوج ويدين غيره تطرح المتابعات في جريمة الخيانة الزوجية، إشكالا كبيرا في حال وجود التنازل، إذ لا يستفيد المشارك من سقوط الدعوى العمومية ويظل متابعا. فالخيانة الزوجية، هي علاقة جنسية غير شرعية يرتكبها أحد طرفي عقد الزواج، أو بعبارة مختصرة الزنا الذي يرتكبه أحدأكمل القراءة »
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