ملف عـــــــدالة
فرنسي يخرق القاعدة
أفرج عنه بعد تنازل زوج خليلته عن متابعتها لحظات عصيبة عاشها فرنسي وخليلته المغربية، متابعين في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية،إذ ظلت المحكمة الابتدائية بمكناس ترفض تمتيعهما بالسراح المؤقت، رغم الضمانات المالية التي قدمها دفاعهما، وفي لحظة قرر الزوج التنازل لفائدة زوجته الخائنة، والمثير أن شريكها الفرنسي سيغادر بدوره أسوارأكمل القراءة »
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