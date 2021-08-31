ملف عـــــــدالة
ضحايا الفصل 492 من القانون الجنائي
عزاب قضوا عقوبات سالبة للحرية لمشاركتهم متزوجين حميمية الفراش رغم تنازل الشريك الخيانة الزوجية جرم معاقب عليه قانونا، في حال إثباتها بحالة التلبس، أو قرائن مادية قوية. وطرفاها يعاقبان طبقا للقانون الجنائي، إلا في حالة التنازل الذي يسقط الدعوى العمومية بخصوص الجنحة للمتنازل له دون الطرف المشارك في الخيانة، الذيأكمل القراءة »
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