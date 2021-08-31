ملف عـــــــدالة
الحريـة للخائـن والمتابعـة للمشـارك
حالات كثيرة تلجأ فيها النيابة العامة إلى متابعة غير المتزوجين في حالة سراح تعرف ملفات الخيانة الزوجية والمشاركة فيها سجالا قانونيا وفقهيا أثناء المناقشة بالغرف المختصة، خصوصا إذا رفضت النيابة العامة أو هياة المحكمة تمتيع المشاركين بالخيانة بالسراح المؤقت، واستفاد المتابعون بجريمة الخيانة من سقوط الدعوى العمومية. ويظهر من خلالأكمل القراءة »
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