برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أمير الكويت إثر وفاة شقيقته

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، على إثر وفاة شقيقته بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

ومما جاء في برقية الملك “فقد تلقيت ببالغ التأثر والأسى نعي المشمولة بعفو الله، شقيقتكم المرحومة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأمير دولة الكويت، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الكريمة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، “داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة المبرورة بواسع رحمته ورضاه، ويسكنها فسيح الجنان، وأن يعوضكم عنها جميل الصبر وحسن العزاء”.