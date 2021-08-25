بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على تراجع

استهلت بورصة البيضاء جلستها ، اليوم الأربعاء ، على تراجع ، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي ، خسارة بنسبة 0,14 في المائة ، محققا 12.688,3 نقطة.

وسجل MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة ، تقلصا بنسبة 0,13 في المائة ، مسجلا 1.036,11 نقطة ، فيما تراجع ماديكس ، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر ، بنسبة 0,15 في المائة ، إلى 10.316,27 نقطة.

بدوره ، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة ” كزابلانكا أي إس جي 10 “، خسارة بنسبة 0,25 في المائة ، مسجلا 951,75 نقطة.

على مستوى الأسهم سجل البنك المغربي للتجارة والصناعة (ناقص 3,54 بالمائة) ـ متبوعا ب إي بي ماروك. كوم ( ناقص 82 ر1 بالمائة) ، ثم ليدك ( ناقص 1,33 بالمائة ).

في المقابل سجلت Ennakl زائد 3,59 بالمائة ، متبوعة بمجموعة “إم2إم ( زائد 1,91 بالمائة) ، وستيام ( زائد 1,88 بالمائة ).