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ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 17.7 في المائة
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية ، حافظت على نتائجها الجيدة وسجلت ارتفاعا بنسبة 17.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021. وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية ليوليوز 2021 ، أن هذا التطور يأتيأكمل القراءة »
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