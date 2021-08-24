حوادث
8 سنوات لسارق منزل بالجديدة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة شخص والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التشديد، الليل والتسلق. وأوقفت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بهشتوكة المتهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، ووضعته تحت تدبيرأكمل القراءة »
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