الرياضة
الأسود يؤخرون سفرهم إلى غينيا
يخوضون حصة تدريبية واحدة بملعب المباراة اضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تغيير موعد سفر الأسود إلى غينيا كوناكري لمواجهة منتخبها، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعدما أخر الاتحاد الغيني، موعد المباراة إلى سادس شتنبر المقبل، بدل الرابع من الشهر ذاته كما كان مقررا. ويدخلأكمل القراءة »
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