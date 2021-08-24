اذاعة وتلفزيون
“باب البحر” على “دوزيم”
سيكون متابعو القناة الثانية، اليوم (الثلاثاء)، على الساعة الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة مع أحداث مسلسل “باب البحر”، من بطولة سامية أقريو ورشيد الوالي. وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من العائلات تعيش داخل إقامة سكنية فاخرة بضواحي البيضاء اسمها “باب البحر”. وفي يوم من الأيام تتفاجأ هذه العائلات باختفاء ثلاثةأكمل القراءة »
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