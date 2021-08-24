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حوادث

حلم بالهجرة يتحول إلى كابوس

منذ 6 ساعات
اعتقال 5 أشخاص توبعوا بالتهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير المشروعة   أمرت النيابة العامة  لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع أربعة أشخاص السجن المحلي بتطوان، فيما تم وضع قاصر رهن المراقبة المحروسة، على خلفية قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وتهريب الأشخاص. وحسب ما توصلت إليه “الصباح” من معطيات،أكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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