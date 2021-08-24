حوادث
حلم بالهجرة يتحول إلى كابوس
اعتقال 5 أشخاص توبعوا بالتهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير المشروعة أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع أربعة أشخاص السجن المحلي بتطوان، فيما تم وضع قاصر رهن المراقبة المحروسة، على خلفية قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وتهريب الأشخاص. وحسب ما توصلت إليه “الصباح” من معطيات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا