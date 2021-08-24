الرياضة
رسالة رياضية: رحيمي
قدم سفيان رحيمي أقصى ما يمكن أن يقدمه لاعب لكرة القدم، أو أي شاب في عمره، ومن فئته. فقد أعطى رحيمي صورة جميلة، تصلح كي تكون قدوة لأي شاب مغربي، إذ تحول من طفل مقهور من أسرة بسيطة، إلى نجم ناجح ساطع، صنع مستقبله بقوة إرادته، واجتهاده، وصبره، واستقامته. ولمأكمل القراءة »
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