الرياضة
بنهاشم يعيد النظر في مغادري الفتح
النادي يمنع اللوداري والدكالي من الاشتغال بالمنتخب المحلي ألغى محمد أمين بنهاشم، مدرب الفتح الرياضي، لائحة المغادرين الأولى، قبل التحاقه بالفريق، وطلب الإبقاء على مجموعة من اللاعبين، كانوا في طريقهم إلى وجهة أخرى. واللاعبون هم سعد أيت الخرصة وكريم بنعريف والمهدي الباسل وأنيس سالتو، إضافة إلى نوفل الزرهوني، الذي كانأكمل القراءة »
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