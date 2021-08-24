ملف عـــــــدالة
رمت طفلتيها من الطابق الرابع
قررت تنفيذ انتحار جماعي برميهما أولا واللحاق بهما قبل أن يتم منعها عديدة هي الوقائع التي اهتزت لها الجديدة في فترات مختلفة بقاسم مشترك هو تصفية آباء فلذات أكبادهم، تحت تأثير أسباب مختلفة يظل العامل النفسي رئيسيا فيها. لكن الواقعة التي أثارت رجة كبرى في الوسط الجديدي، هي التي وقعتأكمل القراءة »
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