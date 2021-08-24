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اذاعة وتلفزيون

الجائحة تغلق مسارح وقاعات الرباط

منذ 6 ساعات
اشويكة قال إن الساحة الفنية تواجه أزمة جديدة بعد توقف الأنشطة عبر المخرج إدريس اشويكة، عضو الغرفة المهنية لمنتجي الأفلام، ل»الصباح»، عن أسفه من الوضع الذي تعيشه الساحة الفنية في الوقت الراهن بعد أن فرضت الجائحة إغلاق أبواب المسارح والقاعات السينمائية من جديد، بعد فترة قصيرة من صدور قرار السماحأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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