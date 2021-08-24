الرياضة
الرجاء يرفع عرض بنيشو إلى 300 مليون
آسفي يقطع 900 كيلومتر لإجراء ثلاث مباريات ودية أفاد مصدر مسؤول أن المكتب المسير للرجاء رفع قيمة عرضه لشراء عقد صلاح الدين بنيشو، لاعب أولمبيك آسفي، إلى 300 مليون. وقال المصدر ذاته إن مسؤولي الفريق الأخضر تقدموا رسميا بالعرض الجديد إلى نظرائهم في آسفي في انتظار الرد النهائي، مشيرا إلىأكمل القراءة »
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