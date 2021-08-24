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إبراهيمي: نحن فـي ذروة الموجـة
توقع البروفيسور عز الدين إبراهيمي، أن تعرف جهتا الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، في الوقت الذي تحسنت الحالة الوبائية بجهتي سوس ماسة ومراكش آسفي، مؤكدا، أن المغرب يمر بذروة الموجة، التي جاءت نتيجة تطور وسيادة سلالة جديدة هي “دلتا”، لكن مؤشر نسبة الإيجابية مستقرأكمل القراءة »
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