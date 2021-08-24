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أخبار الصباح
< باشوات يخضع وكلاء اللوائح إلى حصة من "التبادل السياسي" مع رؤساء الدوائر الإدارية، مباشرة بعد الانتهاء من إيداع التصريحات الخاصة بانتخابات البرلمان والجهات والجماعات. وقال وكلاء إن "رجال سلطة" أستدعوهم إلى مكاتبهم، وفتحوا معهم "نقاشا" حول التوقعات والمآلات وأكثر الحظوظ، في إطار عمليات "جمع معلومات" قبل يوم الاقتراع. (ي.س)أكمل القراءة »
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