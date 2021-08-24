الرياضة
الزمامرة يرضخ لانتفاضة دحدوح
مدافع نجم الشباب مطيرك ثالث انتدابات الفريق الدكالي أعطى نهضة الزمامرة الضوء الأخضر للاعبه لحسن دحدوح، لمناقشة العروض التي يتلقاها من فرق أخرى. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن عبد السلام بلقشور، رئيس المكتب المديري، اتصل باللاعب، وأخبره بأن الفريق لا يمانع في انتقاله إلى وجهة أخرى، مباشرة بعدما نشرأكمل القراءة »
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