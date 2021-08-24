وطنية
حكومة العثماني تعين الأصدقاء قبل الرحيل
مناصب عليا في الزمن الانتخابي تثير شبهات وتسائل رئيس الحكومة قال أكثر من مصدر سياسي، وهو يطلع على جدول أعمال آخر اجتماع للمجلس الحكومي، قبل بدء الحملة الانتخابية الخميس المقبل، «لا يليق أخلاقيا ولا سياسيا، أن يستمر المجلس الحكومي في التعيين في المناصب العليا». يأتي هذا التنبيه، تزامنا مع آخرأكمل القراءة »
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