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وطنية

حكومة العثماني تعين الأصدقاء قبل الرحيل

منذ 6 ساعات
RÈunion du Conseil de gouvernement sous la prÈsidence du Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani. 16012020 ñ Rabat
مناصب عليا في الزمن الانتخابي تثير شبهات وتسائل رئيس الحكومة قال أكثر من مصدر سياسي، وهو يطلع على جدول أعمال آخر اجتماع للمجلس الحكومي، قبل بدء الحملة الانتخابية الخميس المقبل، «لا يليق أخلاقيا ولا سياسيا، أن يستمر المجلس الحكومي في التعيين في المناصب العليا». يأتي هذا التنبيه، تزامنا مع آخرأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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