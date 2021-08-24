الصباح الفني
“كذب أبيض” في البندقية
ستمثل المخرجة أسماء المدير المغرب بعد اختيار فيلمها الوثائقي “كذب أبيض” للمشاركة ضمن فعاليات النسخة الثامنة والسبعين من المهرجان السينمائي الدولي في إيطاليا، الذي سيتم تنظيمه من فاتح شتنبر المقبل إلى غاية الحادي عشر منه. واستطاعت المخرجة أسماء المدير من خلال مجموعة من الاعمال المشاركة في عدة مهرجانات دولية دخلتأكمل القراءة »
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