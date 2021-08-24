حوادث
حملات ضد سائقي الدراجات النارية
باشرت المصالح الأمنية بالفقيه بن صالح، حملة أمنية واسعة النطاق، مستهدفة سائقي الدراجات النارية، بعد تلقيها شكايات عدة تهم سرقة واعتراض سبيل مواطنات ومواطنين،وجدوا أنفسهم فجأة عرضة للسرقة من قبل متهورين، يسوقون دراجات نارية بجنون، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهات مجهولة. وتدخلت المصالح الأمنية، صباح الأربعاء الماضي، لتشنأكمل القراءة »
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