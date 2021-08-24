وطنية
منع قيادي استقلالي من الترشح
عزلته إدارية الرباط وفجر حقائق خطيرة عن تلاعبات طالت صفقات مشروع ملكي منع القيادي الاستقلالي عبد الحق بدوي، رئيس سوق أربعاء الغرب، ثاني مدينة بإقليم القنيطرة من الترشح، بسبب قرار العزل الذي طاله من إدارية الرباط، جراء دعوى سبق أن رفعها ضده عامل الإقليم فؤاد المحمدي، الذي عمر طويلاأكمل القراءة »
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