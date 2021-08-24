الأولى
“كورونا” يؤجل الدخول المدرسي
مجلس الحكومة اطلع على خطورة الوضع الوبائي وقرر تأخير الموعد من 3 إلى 10 شتنبر قرر مجلس الحكومة، المنعقد أمس (الاثنين)، تأجيل الدخول المدرسي إلى 10 شتنبر المقبل بدل 3 منه، كما كان مقررا سابقا، مستندا إلى المادة الأولى من مقرر تنظيم السنة الدراسية ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، التي تنص علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا