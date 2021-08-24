ملف عـــــــدالة
جرائـم أسريـة تتفاقـم بالشمـال
تتصدر طنجة قائمة المدن الأكثر عنفا انتشرت بشكل مخيف بمدن الجهة الشمالية من المملكة، جرائم تعذيب الآباء والأمهات لأبنائهم وقتلهم بدون رحمة أو شفقة، وعاشت، خلال الفترة الأخيرة، نهاية مأساوية لحياة أبناء أبرياء لم يقترفوا أي ذنب يذكر، سوى أنهم كانوا ضحايا لانعدام القيم التي تبنى عليها الأسر المغربية، أوأكمل القراءة »
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