وطنية
خسائر فادحة لسكان الواحات
تكبد سكان الواحات بعدد من أقاليم الجنوب الشرقي، خسائر فادحة في الأسابيع والأشهر الأخيرة، نتيجة تزايد نسبة الحرائق المسجلة خلال الموسم الحالي، التي أتت على عشرات الهكتارات من حقول النخيل والزيتون، وأشجار مثمرة أخرى، إلا أن الحجم الكبير من الخسائر، سجل على مستوى أشجار النخيل، التي احترقت قبل أن يجنيأكمل القراءة »
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