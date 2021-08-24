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الرياضة

الكنفدرالية تستنفر الجيش الملكي

منذ 6 ساعات
فاندربروك برمج حصصا في فترات ارتفاع الحرارة استنفر البلجيكي سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، جميع مكونات الفريق، من أجل الاستعداد لظهور مشرف، خلال مشاركته في منافسات كاس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وعلمت “الصباح”، أن المدرب البلجيكي طلب من مسؤولي الفريق تحديث مجموعة من تجهيزات المركز الرياضي العسكري بالمعمورة، بالنظر إلىأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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