ملف عـــــــدالة
جرائـم لمحـو الفضيحـة
وحش اغتصب طفلته عدة مرات ووفاة الضحية كشفت فصول الجريمة تطرح من حين لآخر، جرائم قتل الآباء والأمهات لفلذات أكبادهم، في وقت يرجع العديد من الباحثين الظاهرة في مجملها إلى أسباب نفسية، وهو ما يرفضه أمين السندي، أستاذ في علم الاجتماع، الذي اعتبر أن تبرير هذه الجرائم بالدوافع النفسية أمرأكمل القراءة »
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