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تتويج مغربي بالعراق
علاء حليفي يحوز جائزة الرافدين عن مجموعته القصصية “مديح الجنون” توج الكاتب المغربي الشاب علاء حليفي، أخيرا، بجائزة الرافدين للكتاب الأول، في دورتها الثانية بالعراق في صنف القصة عن المجموعة القصصية الحاملة لعنوان “مديح الجنون”. الجائزة التي تأسست بمبادرة من “دار الرافدين للنشر والتوزيع” (لبنان) ومؤسسة “درج الثقافية” (العراق)، تأجلتأكمل القراءة »
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