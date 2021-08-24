الرياضة
الجامعة تدرس عودة الحراس الأجانب
لجنة تعد تقريرا في الموضوع ومصادر ترجح التراجع عن القرار تدرس لجنة مختصة، شكلتها جامعة كرة القدم، إمكانية السماح للحراس الأجانب بالعودة إلى البطولة الوطنية، بداية من الموسم المقبل. وذكرت مصادر متطابقة، أن جامعة الكرة تفكر من جديد في فتح الباب أمام الحراس الأجانب لولوج البطولة من جديد بعد غيابأكمل القراءة »
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