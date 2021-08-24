حوادث
5 سنوات لهاتك عرض معاق
استدرجه داخل سوق أسبوعي ومواطنون حاصروه متلبسا بجريمته خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق هاتك عرض طفل معاق وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا، بعدما أدين ابتدائيا ب8 سنوات سجنا. ويستفاد من وثائق الملف، خاصة محضر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية البئر الجديد التابعة للأمنأكمل القراءة »
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