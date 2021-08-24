حوادث
إدانة مروجة ممنوعات بالبئر الجديد
أيدت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق متهمة بترويج المخدرات عديمة السوابق القضائية، وحكمت عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم. وجاء إيقاف المتهمة من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية البئر الجديد، بناء على مسطرة مرجعية، بعد ورود اسمها واتهامها بترويجأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا