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جرائم بالقتل الخطأ

منذ 6 ساعات
3 أسئلة إلى * فاطمة بودومة > ما هي الأسباب الحقيقية التي تظهر من خلال المحاكمات حول قتل الأصول للفروع؟ > هناك أسباب عديدة لكن بالنسبة إلى قتل الآباء والأمهات لأبنائهم غالبا ما تكون عن طريق الخطأ، من خلال ما يصل إلى المحاكم المعزز بالمحاضر والشهود والاعترافات، فتتحول محاولات تهذيبأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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