الرياضة
تزوير الأعمار يؤرق شباب القوى
خرج المنتخب الوطني لألعاب القوى للشباب خاوي الوفاض، من بطولة العالم، التي احتضنتها نيروبي إلى غاية أول أمس (الأحد)، بعد أن فشل في انتزاع ميدالية، في الوقت الذي حل في الرتبة 39 من حيث النقط. وتمكن سبعة عدائين من خوض النهائي، من أصل تسعة مثلوا ألعاب القوى الوطنية في هذهأكمل القراءة »
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