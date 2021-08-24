الرياضة
الجامعة تؤجل الحسم في مدربي المنتخبات
الزاكي يعود للواجهة ولقجع يتريث لتفادي أخطاء تعيين أوشن يسعى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تعيين مدير تقني وطني، خلفا للويلزي روبيرت أوشن، قبل الحسم في مدربي المنتخبات الوطنية الصغرى. وعلمت “الصباح”، أن فتحي جمال، المشرف على المنتخبات الصغرى، ينتظر تأشير لقجع على لائحة المدربين، المقررأكمل القراءة »
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