الرياضة
قوس مدربا لطانطان
تعاقد نهضة طانطان، الممارس بالقسم الثاني هواة شطر الصحراء، مع الإطار الوطني خالد القوس مدربا للفريق، بعقد يمتد لموسم قابل للتجديد. وتعد تجربة القوس مع نهضة طانطان الأولى له في عالم التدريب، حيث سبق أن اشتغل مساعد مدرب أولمبيك مراكش. وحصل القوس على رخصة التدريب “باء”، بعدما تألق لاعبا رفقةأكمل القراءة »
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