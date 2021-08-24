ملف عـــــــدالة
آبـاء قتلـة
حالات اعتبرت معزولة وسببها الغضب والخلافات العائلية والشك جرائم الآباء في حق أبنائهم، عبارة مرعبة، لا يمكن لعاقل تقبلها، لكنها واقع لا يمكن نكرانه، بعد أن تحولت إلى أرقام صادمة أمام تزايد التعذيب والضرب وما يتبعهما من قتل، لم يعد أمام الباحثين في علم النفس والاجتماع سوى شرح مضامينها وظروفأكمل القراءة »
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