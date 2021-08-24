حوادث
البحر يلفظ مخدرات بالناظور
لفظت أمواج شاطئ المهندس، أو ما يطلق عليه محليا «ثايزات»، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، ثلاث رزم من المخدرات، يرجح أن يكون تم إلقاؤها منذ مدة ليست بالقليلة، نظرا للتلف الذي تعرضت له. وتم العثور على الرزم من قبل مصطافين بالشاطئ، بعد أن تم التبليغ عن ظهور أجسام غريبة تطفوأكمل القراءة »
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