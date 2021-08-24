الأولى
تحت الدف
تحول وكلاء لوائح بالقنيطرة، إلى رهائن بيد “شناقة” الانتخابات، الذين اختيروا للترشح في اللوائح الانتخابية، لكن لحظة استعداد وكيل لائحة معروف، من أجل وضع ترشيحه للانتخابات التشريعية والمحلية، طلب منه، أن يمنح المرشحين المرتبين في قائمة اللائحة 5 ملايين للواحد. ولم يكن من خيار أمامه، سوى الرضوخ، و دفع ماأكمل القراءة »
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