وطنية
اللوائح الجهوية تغضب نساء “البام”
أزمي اتهمت القيادة بإقصاء كفاءات عالية قدمت الكثير للحزب فجرت اللوائح الجهوية موجة غضب في أوساط منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، التي اعتبرت ما أسفرت عنه اختيارات القيادة إجهازا على نساء “البام”. وانتفضت رجاء أزمي، رئيسة منظمة نساء الحزب، على ما اعتبرته إقصاء للمؤسسات، متهمة القيادة بإبعاد نساء بطريقة مهينة، مستغربةأكمل القراءة »
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