وطنية
ترحال سياسي بالناظور
أعلن نورالدين البركاني، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، وعضو مجلس جماعة الناظور، عن فك ارتباطه بحزب الاستقلال الذي التحق به أخيرا للترشح باسمه في الانتخابات الجماعية. ووصف البركاني الشروط التي فرضت عليه من قبل القيادة المحلية لحزب «الميزان» بالتعجيزية، ماجعله يتراجع عن التحاقه به. وحسب البركاني، فإنه لم يستسغأكمل القراءة »
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