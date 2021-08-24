الرياضة
انتدابان جديدان بحسنية أكادير
يواصل حسنية أكادير، انتداباته الصيفية، لتعويض المغادرين بعد نهاية الموسم الماضي. وتعاقد حسنية أكادير رسميا مع صلاح الدين مصدق قادما من الرشاد البرنوصي. ويشغل مصدق مركز مدافع أوسط، وسبق له اللعب للرجاء الرياضي، إلى غاية فئة الأمل، قبل أن ينتقل إلى فرنسا، ويلعب لإفسي باريس، في بطولة الهواة، قبل أنأكمل القراءة »
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