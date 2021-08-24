الصباح الفني
صفاء وهناء ببيروت
أكدت الفنانتان صفاء وهناء أنهما بصدد التحضير لعمل غنائي جديد ببيروت، كما نشرتا مجموعة من الصور على حسابهما الرسمي على “إنستغرام»، إذ أوضحتا من خلالها أن الأمر يتعلق بتصوير فيديو كليب أغنية جديدة بعدد من فضاءات المدينة. وفي رسالة ثانية توجهت بها صفاء وهناء إلى متابعي صفحتهما الرسمية على «إنستغرام»أكمل القراءة »
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