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الصباح الفني

هاري يطلق سلسلة وثائقية

منذ 5 ساعات
أطلق البطل المغربي بدر هاري، أخيرا، أولى حلقات سلسلته الوثائقية، التي ينقل من خلالها لجمهوره تفاصيل عمله وتداريبه، وأهدافه الرياضية المستقبلية. وسلطت الحلقة الأولى من سلسلة legacy / badr hari، الضوء على جوانب في حياة بدر هاري، إذ تضمنت المشاهد الأولى جانبا من حياته الشخصية وطريقة استعداده للمباريات الكبرى وتظهرأكمل القراءة »


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منذ 5 ساعات
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