الصباح الفني
هاري يطلق سلسلة وثائقية
أطلق البطل المغربي بدر هاري، أخيرا، أولى حلقات سلسلته الوثائقية، التي ينقل من خلالها لجمهوره تفاصيل عمله وتداريبه، وأهدافه الرياضية المستقبلية. وسلطت الحلقة الأولى من سلسلة legacy / badr hari، الضوء على جوانب في حياة بدر هاري، إذ تضمنت المشاهد الأولى جانبا من حياته الشخصية وطريقة استعداده للمباريات الكبرى وتظهرأكمل القراءة »
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